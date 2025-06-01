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Достать ножи 3: Проснись, мертвец — дата выхода, когда выйдет, трейлер, кто сыграет, сюжет

Детектив «Достать ножи 3» выйдет 12 декабря — первый тизер
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый тизер фильма «Достать ножи 3». Новый детектив Райана Джонсона с подзаголовком «Проснись, мертвец» выйдет 12 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Третья часть серии расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

Главную роль в грядущем детективе вновь сыграет Дэниел Крейг, к нему присоединятся Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»).

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