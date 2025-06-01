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Сериал Поколение Ви, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Второй сезон «Поколения «Ви» по «Пацанам» стартует 17 сентября — трейлер
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Компания Amazon представила дебютный трейлер второго сезона «Поколения «Ви». Продолжение спин-оффа «Пацанов» стартует 17 сентября в онлайн-кинотеатре Prime Video, в этот день выйдут сразу три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор.

К своим ролям вернутся Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор и другие актёры. Второй сезон «Поколения «Ви» развернётся уже после событий четвёртого сезона «Пацанов», где супергерои захватили власть в США.

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