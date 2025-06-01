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Фильм Счастливчик Гилмор 2 с Адамом Сэндлером — трейлер, дата выхода, когда выйдет, актёры, сюжет, где смотреть

Большой трейлер комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером — премьера 25 июля
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер фильма «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. Премьера комедии состоится уже 25 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал. В продолжении герой возвращается в гольф ради того, чтобы добыть средства для оплаты учёбы своей дочери.

В продолжении также сыграли Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте») и другие актёры.

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