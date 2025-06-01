Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в трёх частях — тизер

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный тизер пятого сезона «Очень странных дел». Шоу вернётся на экраны уже в конце 2025 года: в продолжение войдёт восемь эпизодов, которые завершат сюжет проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Так, финальный сезон шоу впервые выпустят в трёх частях. Дебютные серии выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Уже выросшие герои Майк, Одиннадцатая, Дастин и Лукас должны сразиться с Векной, могущественным существом, обитающим в потустороннем мире.