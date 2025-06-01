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Очень странные дела, 5-й сезон (2025) — сюжет, о чём будет, синопсис, описание

Стал известен синопсис пятого сезона «Очень странных дел»
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Компания Netflix раскрыла официальный синопсис пятого сезона «Очень странных дел». События сериала продолжат развиваться в городе Хокинс, который поместили в военный карантин из-за открытия разломов.

Осень 1987 года. Весь Хокинс потрясён открытием разломов, и герои объединились для одной цели: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Тем временем правительство поместило город под военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, заставив её снова скрываться. С приближением годовщины исчезновения Уилла приближаются знакомые ужасы. Надвигается последняя битва — а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем всё, с чем герои сталкивались раньше. Чтобы положить конец кошмару, им нужно объединиться последний раз.

Пятый сезон «Очень странных дел» стартует уже осенью этого года. Всего будет восемь серий, которые выпустят в трёх частях: первые эпизоды выйдут в ночь на 27 ноября, продолжение появится в ночь на 26 декабря, а финал выйдет в ночь на 1 января.

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