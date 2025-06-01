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Марк Хэмилл больше не хочет играть Люка Скайуокера в «Звёздных войнах»

Издание ComicBook взяло интервью у актёра Марка Хэмилла — исполнителя роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах». Он рассказал, почему не хочет возвращаться в новом фильме франшизы.

По словам артиста, история его персонажа закончилась в последней трилогии космической саги. Он считает, что авторы будущих картин должны сосредоточиться на новых героях.

Я так благодарен Джорджу Лукасу за то, что он позволил мне стать частью «Звёздных войн». В те времена Джордж называл четвёртый эпизод «самым дорогим малобюджетным фильмом из когда-либо созданных». Мы никогда не ожидали, что эти фильмы станут целой франшизой и большой частью поп-культуры. Но я считаю, что моё время прошло. Я ценю эти фильмы, но думаю, что авторы должны сосредоточиться на новых персонажах. Тем более, когда Люк исчез в «Последних джедаях», он оставил свою мантию на камне. И я не собираюсь появляться как голый призрак силы.

Видео доступно на YouTube-канале Comicbook.com. Права на видео принадлежат ComicBook.

Следующим большим фильмом франшизы должна стать картина «Новый орден джедаев». Лента выступит продолжением девятого эпизода саги, которое расскажет о появлении нового ордена джедаев, созданного Рэй. События фильма развернутся спустя 15 лет после событий «Скайуокер. Восход».