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DreamLeague S26. Гранд Финал. День 14
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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14:00 Мск
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Расписание финального дня DreamLeague S26 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн

Расписание финального дня DreamLeague S26 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн
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Сегодня, 1 июня, завершится крупный онлайн-турнир DreamLeague Season 26 по Dota 2. Это последний топ-ивент основной части сезона, призовой фонд составил $ 1 млн.

Права на трансляцию матчей DreamLeague Season 26 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

К финальному дню в борьбе за титул остались три коллектива. PARIVISION уже ждёт своего соперника по гранд-финалу, который определится в первом противостоянии дня.

Расписание игр DreamLeague Season 26 на 1 июня:

  • 14:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • 18:00. Гранд-финал. PARIVISION (Россия) — победитель нижней сетки.
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