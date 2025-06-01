Расписание финального дня DreamLeague S26 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн

Сегодня, 1 июня, завершится крупный онлайн-турнир DreamLeague Season 26 по Dota 2. Это последний топ-ивент основной части сезона, призовой фонд составил $ 1 млн.

К финальному дню в борьбе за титул остались три коллектива. PARIVISION уже ждёт своего соперника по гранд-финалу, который определится в первом противостоянии дня.

Расписание игр DreamLeague Season 26 на 1 июня: