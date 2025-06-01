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Режиссёр «Грешников» опроверг информацию о съёмках продолжения хоррора

Режиссёр «Грешников» опроверг информацию о съёмках продолжения хоррора
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Издание EBONY взяло интервью у режиссёра фильма «Грешники» Райана Куглера. Постановщик рассказал о планах на продолжение вампирского хоррора.

По словам Куглера, даже ажиотаж вокруг ленты не повлиял на желание снять вторую часть. Он хотел отойти от крупных франшиз по типу «Крида» и «Чёрной пантеры», которыми занимался в последнее время, и снять что-то целостное.

Я уже долгое время снимаю франшизные фильмы, потому мне хотелось отойти от этого. Я с нетерпением ждал возможности поработать над фильмом, который показался бы мне оригинальным и личным. У меня было желание представить зрителям что-то уникальное. Я хотел, чтобы фильм ощущался как полноценный обед: закуска, основное блюдо и десерт. Мне нужно было снять что-то целостное и законченное. Это всегда было моим намерением.

Ранее на сайте Production Weekly появилась страница фильма Sinners 2 («Грешники 2»). Возможно, это оказалось ошибкой платформы.

«Грешники» выйдут онлайн уже 3 июня. За время проката фильм, при бюджете в $ 90 млн, собрал $ 345 млн.

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