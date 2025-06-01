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89-летняя «Скайрим-бабушка» начала играть в ремастер Oblivion

89-летняя «Скайрим-бабушка» начала играть в ремастер Oblivion
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Известная 89-летняя фанатка «Скайрима» Ширли Карри начала играть в ремастер TES 4: Oblivion. Новый ролик на её канале вышел 31 мая.

Ролик по игре идёт чуть больше 50 минут. В нём Ширли ходит по открытому миру Oblivion, который доступен сразу после прохождения вступительной миссии. Блогер на протяжении видео любуется природой, отмечает красивую графику и говорит о желании попасть в горы, как в «Скайриме».

Видео доступно на YouTube-канале Shirley Curry. Права на видео принадлежат Shirley Curry.

Я хочу объехать эту дорогу и просто отправиться исследовать этот мир. Земля здесь выглядит такой красивой. Как думаете, это игра с таким же открытым миром, как и «Скайрим»? Потому что если так, то я надеюсь побывать в заснеженных горах.

Осенью прошлого года Ширли заявила о том, что больше не будет снимать ролики по играм на своём канале. Несмотря на это, она всё же вернулась в мир «Скайрима» и продолжила выпускать видео по любимой RPG.

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