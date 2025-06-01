Критики высоко оценили сериал «Отдел нераскрытых дел» от автора «Хода королевы»

29 мая на стриминговом сервисе Netflix вышел сериал «Отдел нераскрытых дел». Критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оценка составляет 83%, а от зрителей - 91%.

Обозреватели отмечают, что сериал получился очень интеллектуальным — сюжет с каждой серией становится всё более запутанным. Критики хвалят сценарий, называя повороты истории непредсказуемыми. При этом некоторые уверены, что шоу не хватает глубоких персонажей, а главные герои совершенно невыразительны.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Отдел нераскрытых дел»

Сериал становится всё более запутанным по ходу повествования. Это интеллектуальное шоу, которое написали, сыграли и сняли настоящие профессионалы.

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Ритм повествования неровный, особенно когда в сериале используются флешбэки. Но тайна остаётся напряжённой и скрытой, вызывая беспокойство за судьбу героев.

Сценарий острый и лаконичный. Сюжету особенно хорошо удаётся передать язвительный сарказм главного героя.

Сюжет «Отдела нераскрытых дел» повествует о дерзком, но опытном детективе по имени Карл Мёрк, который плохо ладит со своими коллегами из-за скверного характера. Однако он блестяще раскрывает дела. Мёрк берётся руководить отделом по нераскрытым преступлениям. Главного героя воплотил на экране Мэттью Гуд («Хранители»), а шоураннером выступил Скотт Фрэнк — он снял популярный «Ход королевы».