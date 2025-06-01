«Супермену» Джеймса Ганна предрекают лучший старт в 2025 году

Издание Box Office Theory поделилось прогнозами по стартовым сборам фильма «Супермен» — новой картины во вселенной DC от Джеймса Ганна («Стражи галактики»). Ленте предрекают запуск в размере $ 153-175 млн за дебютные выходные только в США.

Таким образом, супергеройский фильм может стать самым кассовым стартом года, обогнав нынешнего лидера «Minecraft в кино» — он собрал $ 163 млн за первый уикенд. Конкуренцию «Супермену» могут составить «Мир Юрского периода: Перерождение», который выходит в прокат спустя девять дней после него, и «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — премьера 25 июля.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Премьера картины состоится 11 июля.