Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Супермену» Джеймса Ганна предрекают лучший старт в 2025 году

«Супермену» Джеймса Ганна предрекают лучший старт в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Box Office Theory поделилось прогнозами по стартовым сборам фильма «Супермен» — новой картины во вселенной DC от Джеймса Ганна («Стражи галактики»). Ленте предрекают запуск в размере $ 153-175 млн за дебютные выходные только в США.

Таким образом, супергеройский фильм может стать самым кассовым стартом года, обогнав нынешнего лидера «Minecraft в кино» — он собрал $ 163 млн за первый уикенд. Конкуренцию «Супермену» могут составить «Мир Юрского периода: Перерождение», который выходит в прокат спустя девять дней после него, и «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — премьера 25 июля.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Премьера картины состоится 11 июля.

Материалы по теме
Прощание с героем Тома Круза: обзор фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Прощание с героем Тома Круза: обзор фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android