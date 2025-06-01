Детский контент на RuTube стали смотреть в шесть раз больше зрителей за год

В честь Дня защиты детей RuTube раскрыл данные о просмотрах детского контента на видеосервисе. За год количество зрителей в данной категории выросло в шесть раз.

На платформе также увеличилась вовлечённость пользователей. Число просмотров на одного зрителя выросло в 4,5 раза по сравнению с апрелем 2024 года.

Детский контент на RUTUBE входит в топ-5 самых популярных категорий. Поэтому мы активно сотрудничаем с производителями мультфильмов, крупными анимационными студиями «Союзмультфильм», «Ярко», «Рики» и другими – их контент на сервисе собирает сотни тысяч просмотров. Также мы поддерживаем авторов в категории детского контента – не только для самых маленьких зрителей, но и для школьников и подростков. Мы открыты для сотрудничества и призываем обратить внимание на эту категорию контента и высокий спрос со стороны зрителей.

В приложении RuTube на Smart TV также увеличилось количество зрителей на детских видео — в 9,6 раза за год. То же самое касается количества скачиваний мобильного приложения.