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Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» стартовал с $ 21 млн — в два раза хуже ремейка 2010 года

Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» стартовал с $ 21 млн — в два раза хуже ремейка 2010 года
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Каратэ-пацан: Легенды» достигли $ 21 млн в США. Картина остаётся на третьем месте в местных чартах, уступая «Миссии невыполнима: Финальная расплата» и ремейку «Лило и Стич».

При бюджете в $ 45 млн фильму с Джеки Чаном потребуется быть увереннее в прокате, чтобы окупиться. При этом картина показывает слабые результаты по сравнению с ремейком «Каратэ-пацана» 2010 года: он собрал в первые выходные $ 55 млн, а за весь прокат — $ 359 млн по всему миру.

«Каратэ-пацан: Легенды» — продолжение культовой серии боевиков, состоящей уже из четырёх фильмов и сериала «Кобра Кай». Лента учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка с Джеки Чаном. Картина получила средние оценки от критиков, но очень понравилась зрителям: на Rotten Tomatoes фильм получил 59% от обозревателей и 90% от зрителей.

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