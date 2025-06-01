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Сборы ремейка «Лило и Стич» достигли $ 600 млн — фильм окупился

Сборы ремейка «Лило и Стич» достигли $ 600 млн — фильм окупился
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По итогам второго уикенда ремейк классического мультфильм Disney «Лило и Стич» собрал $ 280 млн в США. Картина продолжает оставаться на первом месте по сборам во всех чартах.

По всему миру лента собрала $ 610 млн. При бюджете в $ 100 млн и примерно таких же тратах на маркетинг фильм уже начал приносить прибыль студии Disney. «Лило и Стич» также собрал почти в три раза больше другого ремейка классического мультфильма, вышедшего в этом году — «Белоснежки». За всё время проката она собрала лишь $ 205 млн.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Фильм понравился как зрителям, так и критикам: на Rotten Tomatoes картина получила 70% «свежести» от обозревателей и 93% от зрителей.

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