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Сергей Strog Платов занял третье место на чемпионате стран БРИКС по Tekken 8

Сергей Strog Платов занял третье место на чемпионате стран БРИКС по Tekken 8
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Игрок сборной России Сергей Strog Платов вошёл в тройку лучших по итогам Чемпионата стран БРИКС – 2025 по Tekken 8.

В четвертьфинале Строг уверенно победил Haoxuan из Китая (4:0), но затем проиграл его соотечественнику XCC (1:4). В матче за третье место Платов оказался сильнее leonsluv из Казахстана — 4:1.

Фото: ФКС России

В финале турнира сыграют KaizokuLars из Турции и китаец XCC, побеждавший на ивенте в Москве в 2023 и 2024 годах.

Чемпионат стран БРИКС по Tekken проходит на VK Play Arena в Москве в третий раз. В этом году на соревнования приехали более 40 игроков из 21 страны мира, призовой фонд составил 3,5 млн рублей.

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