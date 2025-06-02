Китаец XCC выиграл чемпионат стран БРИКС по Tekken 8 — в третий раз подряд

Китайский киберспортсмен Жоулинь XCC Чен стал победителем Чемпионата стран БРИКС – 2025 по файтингу Tekken 8. Турнир прошёл в Москве в эти выходные, призовой фонд составил 3,5 млн рублей.

В финале XCC переиграл Эмре KaizokuLars Озтюрка из Турции со счётом 4:2. Он же побеждал на турнире в 2023 и 2024 годах.

Бронзу забрал россиянин Сергей Strog Платов — он уступил XCC в полуфинале, но в последнем матче победил Романа leonsluv Сапронова из Казахстана.

Чемпионат стран БРИКС по Tekken проходит на VK Play Arena в Москве в третий раз. В этом году на соревнования приехали более 40 игроков из 21 страны мира, призовой фонд составил 3,5 млн рублей.