Фильм «Соловей против Муромца» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, лента «Соловей против Муромца» повторно возглавила кинопрокат России за минувшие выходные. Пару недель назад лидерство удерживал фильм «Кракен».

За уикенд «Соловей против Муромца» собрал 34,5 млн рублей. Второе место занял «Кракен» с Александром Петровым — фильму удалось собрать кассу в размере 34,3 млн рублей. За ними идут «Снежный человек» (28,6 млн рублей) и «Верни её из мёртвых» (27,6 млн рублей).

Если рассматривать неофициальный прокат, то в лидерах оказался ремейк «Лило и Стича» со сборами в 53,4 млн рублей.

«Соловей против Муромца» рассказывает о вражде богатыря Ильи Муромца и Соловья-разбойника, которые попадают в современный мир и продолжают борьбу в нём.