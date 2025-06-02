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«Ты здесь?» Появился первый постер фильма «Пять ночей с Фредди 2»

«Ты здесь?» Появился первый постер фильма «Пять ночей с Фредди 2»
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Создатели фильма «Пять ночей с Фредди 2» потихоньку запускают его рекламную кампанию. Саму ленту, кстати, уже сняли.

Появился первый постер фильма с игрушечным телефоном FazTalker, на котором можно увидеть голову мишки Фредди и надпись, гласящую «Ты здесь?»

Фото: Universal Pictures

Подробности сюжета сиквела не разглашаются, но известно, что они развернутся уже после сюжета первой части и вновь будут посвящены героям видеоигровой франшизы Five Nights at Freddy’s. Режиссёром вновь выступила Эмма Тамми.

Фильм «Пять ночей с Фредди» при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Ленту разгромили критики, а обычные зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии на большие экраны.

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