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При создании «Супермена» Джеймс Ганн вдохновлялся «Годзиллой: Минус один»

При создании «Супермена» Джеймс Ганн вдохновлялся «Годзиллой: Минус один»
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Режиссёр Джеймс Ганн в недавнем интервью рассказал, что послужило источником вдохновения для его «Супермена». Им оказалась лента «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки.

По словам Ганна, он хотел снять картину в духе фильма Такаси, но с человеческой драмой в центре истории. Режиссёр считает, что у него получилось это реализовать.

Моей целью было снять фильм типа «Годзилла: Минус один», в котором был бы показан аналог Годзиллы, но также в ленте присутствовала бы и великая человеческая драма.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. В главной роли Дэвид Коренсвет.

Премьера ленты состоится 11 июля.

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