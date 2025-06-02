При создании «Супермена» Джеймс Ганн вдохновлялся «Годзиллой: Минус один»
Режиссёр Джеймс Ганн в недавнем интервью рассказал, что послужило источником вдохновения для его «Супермена». Им оказалась лента «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки.
По словам Ганна, он хотел снять картину в духе фильма Такаси, но с человеческой драмой в центре истории. Режиссёр считает, что у него получилось это реализовать.
Моей целью было снять фильм типа «Годзилла: Минус один», в котором был бы показан аналог Годзиллы, но также в ленте присутствовала бы и великая человеческая драма.
Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. В главной роли Дэвид Коренсвет.
Премьера ленты состоится 11 июля.
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