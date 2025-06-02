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Раскрыли режиссёра фильма о новых приключениях Петрова и Васечкина

Раскрыли режиссёра фильма о новых приключениях Петрова и Васечкина
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Кинокомпания «Вольга» сообщила, что у новой ленты о приключениях Пети Васечкина и Васи Петрова появился режиссёр. Им стал Пётр Тодоровский, работавший над «Здоровым человеком», «Полётом» и другими проектами.

Лента получила название «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Чему конкретно она будет посвящена, пока не раскрывают. Кто сыграет главных героев, тоже не разглашают.

Премьера фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» состоялась 1 июня 1984 года. Через год вышла новая двухсерийная комедия «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Тогда Петрова сыграл Дмитрий Барков, а Васечкина — Егор Дружинин.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится в 2026 году.

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