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Вышел ASMR-ролик со Скарлетт Йоханссон по «Миру Юрского периода: Возрождение»

Вышел ASMR-ролик со Скарлетт Йоханссон по «Миру Юрского периода: Возрождение»
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Кинокомпания Universal Pictures, похоже, знает, как привлечь внимание аудитории к новой части «Мира Юрского периода». Чтобы его прорекламировать, выпустили ASMR-ролик с исполнительницей главной роли Скарлетт Йоханссон.

В ролике актриса шепчет в микрофон и издаёт звуки игрушками различных динозавров — зрелище любопытное!

Видео доступно на YouTube-канале Jurassic World. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Вместе с Йоханссон в ленте сыграли Мануэль Рульфо, Джонатан Бейли, Луна Блэйз и Махершала Али. Режиссёром выступил Гаррет Эдвардс.

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» состоится 2 июля. В России официальных показов ленты не будет, но фильм наверняка покажут в стране в рамках предсеансового обслуживания.

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Скарлетт Йоханссон — на кадрах нового «Мира Юрского периода»
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