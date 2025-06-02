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Второй сезон романтического сериала «Никто этого не хочет» выйдет 23 октября

Второй сезон романтического сериала «Никто этого не хочет» выйдет 23 октября
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Netflix объявил, что второй сезон романтического сериала «Никто этого не хочет» выйдет 23 октября. В этот день будут доступны все эпизоды шоу сразу.

Деталей второго сезона пока нет. Известно лишь то, что к его производству вернулась сценаристка первого сезона Эрин Фостер. Сериал вышел 26 сентября 2024 года и стал очень популярным: за первые 11 дней сериал посмотрели в течение 90 млн часов, это около 26 млн просмотров.

«Никто этого не хочет» рассказывал о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Главные роли в сериале исполнили Кристен Белл и Адам Броди. Они же и вернутся к своим ролям во втором сезоне.

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