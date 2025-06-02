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Вышел стильный трейлер к большой летней игровой презентации Summer Game Fest

Вышел стильный трейлер к большой летней игровой презентации Summer Game Fest
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Джефф Кили, игровой журналист и ведущий игровых шоу, опубликовал смонтированный им же «хайп-трейлер» Summer Game Fest. Это большая игровая презентация, на которой открываются летние показы видеоигр.

В ролике показали много кадров из уже вышедших и ещё не вышедших тайтлов. К примеру, можно увидеть DOOM: The Dark Ages, Death Stranding 2, Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2 и другие проекты.

Видео доступно на YouTube-канале TheGameAwards. Права на видео принадлежат Джеффу Кили.

Сама Summer Game Fest пройдёт в ночь с 6 на 7 июня и стартует в 00:00 мск. На шоу будут показы уже анонсированные игры, но наверняка приготовят и сюрпризы (неожиданные анонсы или показы того, о чём многие уже могли забыть). При этом, если в ролике засветился какой-либо тайтл, это не значит, что он появится на шоу.

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