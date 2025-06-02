Эксперт объяснил, как не перегревать свои гаджеты в жару

Техноблогер Павел Трухачёв в интервью «Москве 24» рассказал, как россияне могут избегать перегрева своих гаджетов в жаркую пору. Эти рекомендации особенно актуальны в летнее время.

Во-первых, технику нельзя оставлять под прямыми лучами солнца (к примеру, на передней панели автомобиля), поскольку это может вывести её из строя или привести к взрыву аккумулятора. Другой важный момент — если смартфон или планшет начал нагреваться, то игры и просмотр фильмов усугубят проблему из-за активной работы аккумулятора.

Также не стоит использовать гаджеты на открытом солнце возле воды: скажем, плавать на матрасе и читать книгу в телефоне. Вода отражает солнечные лучи, из-за чего повышается риск перегрева дисплейного модуля. От этого он, например, может отклеиться от подкладки.

По словам специалиста, в жаркое время гаджеты по возможности лучше держать в наиболее прохладном месте и пользоваться ими по минимуму.