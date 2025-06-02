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Человек-крот будет одним из злодеев фильма «Фантастическая четвёрка»

Человек-крот будет одним из злодеев фильма «Фантастическая четвёрка»
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Слухи о том, что в фильме «Фантастическая четвёрка» появится Человек-крот, один из главных врагов команды, ходили ещё давно. Теперь же информацию в интервью подтвердил Джозеф Куинн, исполнитель роли Человека-факела.

Кто именно сыграет одного из антагонистов, не раскрывают. По слухам, роль Человека-крота досталась актёру Полу Уолтеру Хаузеру, который присоединился к касту ещё давно, но персонаж, которого он играет, до сих пор не раскрыт.

Человек-крот в комиксах Marvel

Фото: Marvel Comics

Пол Уолтер Хаузер

Фото: Neon

Вместе с Куинном в ленте сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джон Малкович и другие. Премьера фильма состоится 25 июля. С него стартует шестая фаза киновселенной Marvel.

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