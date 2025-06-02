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Сборы фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» превысили $ 220 млн

Сборы фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» превысили $ 220 млн
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По итогам третьего уикенда сборы фильма «Пункт назначения: Кровные узы» достигли отметки в $ 229 млн. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в мировых чартах, уступая лишь ремейку «Лило и Стич» от Disney и «Миссии невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом.

Шестая часть серии хорроров уже стала самым кассовым фильмом в серии и, что более важно, окупилась. Учитывая скромный бюджет в $ 50 млн и примерно такие же затраты на маркетинг, картина уже приносит студии Warner Bros. прибыль, и прямо сейчас авторы ленты наверняка работают над продолжением.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

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