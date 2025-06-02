Эксперты напомнили, почему вредно заряжать гаджеты до 100%

Эксперты сервисного центра Cps-Ural в интервью UfaTime рассказали о вреде зарядки смартфона до 100%. Ни для кого не секрет, что полностью заряжать гаджеты вредно — так быстрее изнашивается аккумулятор. Специалисты решили напомнить об этом.

По словам экспертов, когда вы заряжаете устройство до 100% и особенно оставляете его на зарядке после достижения полного уровня (например, на ночь), аккумулятор остаётся под напряжением. В долгосрочной перспективе такой режим эксплуатации уменьшает общее количество рабочих циклов заряда-разряда.

Специалисты отметили, что некоторые производители уже внедрили интеллектуальные системы зарядки. Например, смартфоны могут останавливаться на 80% и завершать заряд до 100% только к моменту пробуждения пользователя.

Многие исследования показали, что лучший диапазон для зарядки гаджета — от 20% до 80%. Заряд в этих пределах позволяет сбалансировать производительность и срок службы.