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«Очень нервничаю»: звезда «Игры в кальмара» — про реакцию зрителей на третий сезон

«Очень нервничаю»: звезда «Игры в кальмара» — про реакцию зрителей на третий сезон
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Корейский актёр Ли Джон Джэ поделился своими впечатлениями от третьего сезона «Игры в кальмара». Исполнитель главной роли в культовом сериале заявил, что очень ждёт выхода продолжения, но куда больше он волнуется из-за реакции аудитории.

Джэ не стал вдаваться в подробности, заявив лишь, что очень переживает, понравится ли зрителям завершение произведения.

Мы выпустим третий сезон «Игры в кальмара» очень скоро, и я очень нервничаю. Я знаю, что многим из вас любопытно, что произойдёт в третьем сезоне, а вот нам куда интереснее, насладитесь ли вы зрелищем. Я очень жду и очень нервничаю.

Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет уже 27 июня на Netflix с русской озвучкой. Это будет большой финал корейского шоу.

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