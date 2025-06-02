Съёмки второго сезона сериала «Универ. Молодые» завершены

Телеканал ТНТ объявил о завершении съёмок второго сезона ситкома «Универ. Молодые». Это случилось спустя несколько месяцев после запуска производства весной 2025 года.

В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов. Существенные перемены ждут и сам МВГУ – Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены, ставшей новым ректором. Также зрителей ждут новые яркие персонажи: дерзкий адвокат Юра, турецкий «краш» Юсуф, виртуальный наставник Иваныч и целая очередь претенденток на сердце Славика.

К главным ролям в шоу вернулись Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, а также Виталий Гогунский (Кузя). У продолжения пока нет даты выхода.