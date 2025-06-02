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Chopper оценил шансы команд на старте BLAST.tv Austin Major 2025

Chopper оценил шансы команд на старте BLAST.tv Austin Major 2025
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Капитан Team Spirit по Counter-Strike 2 Леонид chopper Вишняков поделился своими прогнозами на стартовую стадию BLAST.tv Austin Major 2025. Своё мнение игрок озвучил во время личной трансляции на платформе Twitch.

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По оценке chopper, без поражений первую стадию пройдут Heroic и BetBoom Team. Также, по мнению Вишнякова, путёвки в следующий этап турнира заработают Complexity, B8, Wildcard, Metizport, TYLOO и Nemiga. Вылет же с результатом 0:3, по его словам, ожидает Fluxo и Chinggis Warriors.

BLAST.tv Austin Major 2025 состоится с 3 по 22 июня в США. В турнире примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн. В первой стадии 16 участников, прошедших региональные квалификации, сразятся за восемь мест в основном этапе соревнований.

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