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Fplus показала прототип российской портативной консоли в духе Steam Deck

Fplus показала прототип российской портативной консоли в духе Steam Deck
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Российская компания Fplus представила прототип российской портативной консоли. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на выставку «ЦИПР 2025».

Внешне устройство напоминает Steam Deck с кириллическими кнопками, и сейчас оно поддерживает отечественные ОС: Alt OS, «Аврору» и Uncom OS. В Fplus не раскрыли характеристики устройства, отметив лишь, что гаджет уже может запускать современные видеоигры. Сейчас он существует в формате комплекта разработчика, предназначенного для тестирования и отладки видеоигр.

Дальнейшая разработка безымянной консоли зависит от сотрудничества с центрами инноваций и представителями индустрии, отметили в Fplus. Сейчас у компании есть пятилетний план по разработке устройства, в которую входит в том числе переход на отечественные процессоры.

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