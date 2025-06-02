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Pick Em от Симпла на Blat Austin Major

s1mple оценил шансы команд на старте BLAST.tv Austin Major 2025
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Снайпер FaZe Clan по Counter-Strike 2 Александр s1mple Костылев поделился своими прогнозами на стартовую стадию BLAST.tv Austin Major 2025. Своё мнение игрок озвучил на YouTube-канале Karrigan.

Видео доступно на YouTube-канале kerrigan.

Права на видео принадлежат kerrigan.

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По оценке s1mple, без поражений первую стадию пройдут FlyQuest и Nemiga. Также, по мнению Костылева, путёвки в следующий этап турнира заработают BetBoom Team, B8, OG, Metizport, Heroic и Imperial. Вылет же с результатом 0:3, по его словам, ожидает Fluxo и Chinggis Warriors.

Фото: YouTube канал karrigan

BLAST.tv Austin Major 2025 состоится с 3 по 22 июня в США. В турнире примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн. В первой стадии 16 участников, прошедших региональные квалификации, сразятся за восемь мест в основном этапе соревнований.

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