Симулятор фермера Grow a Garden установил рекорд Roblox — более 11 млн игроков в пике

Симулятор фермера Grow a Garden уже стал одним из самых известных проектов платформы Roblox, однако он продолжает ставить рекорд за рекордом. 31 мая в проекте находились более 11 млн геймеров одновременно, что в два раза превысило лучший результат в истории сервиса.

Пиковый онлайн Grow a Garden 31 мая Фото: Rolimons

Абсолютный рекорд пикового онлайна в игровой индустрии составляет 14 млн человек — именно столько геймеров находилось в Fortnite в конце ноября 2024 года. Судя по всему, в ближайшее время и этот рекорд будет побит, что сделает новинку самой популярной игрой на сегодняшний день.

Grow a Garden — симулятор фермера в духе Stardew Valley, где игроки могут выращивать свой сад, после чего торговать ягодами, фруктами и овощами с другими игроками. Проект создал 16-летний подросток, который сейчас работает над развитием продукта в студии Splitting Point.