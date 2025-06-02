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Сборы фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» достигли $ 350 млн

Сборы фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» достигли $ 350 млн
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По итогам вторых выходных сборы фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» достигли отметки в $ 350 млн. Треть кассы приходится на американский регион, где лента продолжает лидировать вместе с ремейком «Лило и Стича».

При этом до окупаемости ещё далеко — бюджет картины оценивается в гигантские $ 400 млн. В эту цифру входят очень долгие съёмки, стартовавшие ещё в 2020 году и продолжающиеся как минимум несколько лет, задержки в производстве из-за ковидных ограничений и маркетинговые затраты.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу. Фильм неофициально добрался до кинотеатров России 31 мая.

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