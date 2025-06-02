Вышел трейлер криминальной драмы «Беги» с Никитой Кологривым — премьера 14 августа

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный трейлер фильма «Беги». Лента выйдет в российский прокат 14 августа, после чего её покажут на телеканале «РЕН ТВ» и в онлайн-кинотеатре Start.

Видео доступно во VK-группе «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Драма расскажет историю вора-медвежатника Саши, который проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Тот начинает преследовать сбежавшего свидетеля, а Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака.

Главные роли в картине сыграли Никита Кологривый («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Михаил Пореченков («Хоккейные папы»). Режиссёром выступил Роман Артемьев («Кощей. Похититель невест»).