Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер криминальной драмы «Беги» с Никитой Кологривым — премьера 14 августа

Вышел трейлер криминальной драмы «Беги» с Никитой Кологривым — премьера 14 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила дебютный трейлер фильма «Беги». Лента выйдет в российский прокат 14 августа, после чего её покажут на телеканале «РЕН ТВ» и в онлайн-кинотеатре Start.

Видео доступно во VK-группе «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Драма расскажет историю вора-медвежатника Саши, который проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Тот начинает преследовать сбежавшего свидетеля, а Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака.

Главные роли в картине сыграли Никита Кологривый («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Михаил Пореченков («Хоккейные папы»). Режиссёром выступил Роман Артемьев («Кощей. Похититель невест»).

Материалы по теме
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android