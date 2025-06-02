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«Я не подведу Стивена Кинга»: Майк Флэнаган — о сериале «Тёмная башня»

«Я не подведу Стивена Кинга»: Майк Флэнаган — о сериале «Тёмная башня»
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В 2022 году режиссёр Майк Флэнаган анонсировал экранизацию «Тёмной башни» — эпической саги Стивена Кинга. Это будет большое шоу длительностью в пять сезонов, после чего последуют два полнометражных фильма.

Спустя почти три гола Флэнаган нарушил молчание и поделился деталями будущего проекта. Режиссёр заявил, что работает над проектом так долго, потому что это гигантское произведение, на которое уходит очень много сил и времени. Будущий шоураннер хочет сначала продумать всю концепцию и написать хотя бы базовый сценарий для всех сезонов, после чего он приступит к кастингу и съёмкам.

Нет, я не отложил работу над «Тёмной башней». Просто это очень большое произведение, это как строить нефтяной танкер. Всё это время мы работаем над экранизацией, и работы ещё много. Поверьте мне, Стивен Кинг спрашивает меня о сериале даже чаще, и я его не подведу.

В 2017 году по «Тёмной башне» вышел фильм с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Лента получила смешанные отзывы от критиков и зрителей и провалилась в прокате.

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