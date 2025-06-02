Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Александр Невский представил постер вестерна «Широкий Запад» — премьера в 2025 году

Александр Невский представил постер вестерна «Широкий Запад» — премьера в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-американский актёр Александр Невский представил постер фильма «Широкий Запад» — своей новой работы. На нём изображены главные герои будущего проекта, включая персонажа самого Невского. Картина должна выйти в прокат в 2025 году.

Фото: Hollywood Storm

События «Широкого Запада» развернутся в 1907 году. Японские сумоисты путешествуют по Америке в надежде встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. Вскоре из‑за поломки железнодорожных путей они застревают в небольшом городке с ковбоями, и помочь им должен некий русский гемблер.

Режиссёром ленты выступил Джо Корнет, ранее снявший другие вестерны Невского — «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». Главные роли вместе с самим Невским исполнили Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»).

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер вестерна «Широкий Запад» с Александром Невским — премьера в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android