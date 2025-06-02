Вышел финальный трейлер хоррора «М3ГАН 2» — премьера 27 июня

Кинокомпания Universal Pictures представила финальный трейлер фильма «М3ГАН 2.0». Фильм ужасов про робота-убийцу выйдет в мировой прокат 27 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

По сюжету второй части технология, на которой была основана М3ГАН, была украдена — её применили для создания шпиона-убийцы Амелии. Тем временем Джемма, понимая исходящую от нового робота угрозу, решает для борьбы с ним воскресить и усовершенствовать андроида М3ГАН.

Актрисы Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу вернулись к своим ролям Джеммы и Кэди. Режиссёром выступил Джерард Джонстоун, автор первой части.