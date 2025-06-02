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Вышел трейлер исторической комедии «Волчок» — премьера 4 декабря

Вышел трейлер исторической комедии «Волчок» — премьера 4 декабря
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Кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko и телеканал «Россия» представили трейлер фильма «Волчок». Историческое приключение выйдет в кинотеатрах России 4 декабря.

Видео доступно во VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

События картины развернутся в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета оказывается 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв, который бежит из Москвы в Нижний Новгород. Он спасается от убийц, подосланных его дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук («Роднина»), Марк-Малик Мурашкин («Хоккейные папы»), Юлия Хлынина («Лёд 2»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и Даниил Воробьёв («Гром: Трудное детство»). Режиссёром выступил Константин Смирнов («Жуки»).

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