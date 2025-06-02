Для EA Sports вышел летний патч с улучшенными пасами, ударами головой и сезонным пропуском

Electronic Arts представила уже 15-й патч для EA Sports FC 25. Новый апдейт для футбольного симулятора выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series в ближайшее время, после чего он доберётся до прошлого поколения консолей — PS4 и Xbox One.

Так, в новом патче разработчики заметно усилили пасы низом — теперь они летят более точно у футболистов с высоким показателем передач, даже если у них нет подходящего игрового стиля. Авторы также увеличили точность игры головой в атаке, в том числе во время угловых.

При этом вратарей, наоборот, ослабили — теперь голкиперы с игровым стилем «Сближение 1 на 1» не так быстро сокращают дистанцию во время выхода нападающего к воротам. Что касается самых плейстайлов+, то их максимальное количество увеличили до пяти.

Наконец, в EA Sports FC 25 доработали режим карьеры — улучшили интерфейс, добавили новых играбельных кумиров и обновили главное меню. В режиме Ultimate Team же подготовили новый сезонный пропуск с 35 уровнями прокачки — он будет доступен в среду по цене в 500 тысяч внутриигровых монет. Финальной наградой в нём будет бразильский атакующий полузащитник Кака с рейтингом 97.

Восьмой сезон поддержки EA Sports FC 25 Ultimate Team с платными наградами Фото: EA Sports

15-й патч наверняка станет последним крупным обновлением для EA Sports FC 25. Уже в июле ожидается анонс FC 26 — новой части серии футсимов.