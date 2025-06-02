Вышел 13-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

26 мая состоялась премьера 13-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу вернулось на телеканал ТНТ и в онлайн-кинотеатр Premier после небольшого перерыва.

В новом эпизоде Миша планирует поездку с Дашей, но она не хочет торопить развитие отношений. В дом возвращается спившийся Владимир, и Раиса не может его простить. Тем временем в поместье приезжает новая гостья, горничные готовят «тёплый приём», а Грише предстоит трудный разговор.

Вместе с появлением 13-й серии шоу постепенно подходит к концу. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — последние серии появляются с понедельника по четверг в 22:00. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится 5 июня.