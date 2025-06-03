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Стало известно, когда появятся обзоры Death Stranding 2

Стало известно, когда появятся обзоры Death Stranding 2
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Журналистам выдали ревью-копии Death Stranding 2. Они рассказали, что эмбарго на публикацию обзоров спадает 23 июня в 15:00 мск.

Получается, что обзоры игры появятся за три дня до её полноценного релиза и за два дня до раннего доступа, которым смогут обладать владельцы расширенного издания тайтла.

Death Stranding 2 выступит продолжением оригинальной игры и расскажет о новом путешествии курьера Сэма. В этот раз он отправится объединять людей за пределами Америки. Помогать ему в этом будут верные союзники вроде Фрэджайл и Хартмэна (они были и в первой части).

Релиз Death Stranding 2 состоится только на PS5. После консоли игра наверняка появится и на ПК. Русский язык должен быть.

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