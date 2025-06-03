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Режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон напишет сценарий фильма по книге «Дьяволы»

Режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон напишет сценарий фильма по книге «Дьяволы»
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По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон напишет сценарий экранизации книги «Дьяволы» вместе с её автором Джо Аберкромби.

Информации о том, кто выступит режиссёром экранизации, пока нет. «Дьяволы» представляют собой фэнтезийную эпопею, рассказывающую об отряде монстров во главе с неким генералом. Они должны обьединить силы, чтобы сразиться с эльфами-людоедами и не дать человечеству сгинуть.

Писать сценарий для фильма по «Дьяволам» Кэмерон начнёт после окончания работы над фильмом «Аватар: Огонь и пепел». Будет ли Кэмерон ещё как-то задействован в работе над лентой, не уточняется.

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