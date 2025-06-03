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«Это тяжёлая задача»: отец Эммы Уотсон предупредил родителей новых Гарри, Рона и Гермионы

«Это тяжёлая задача»: отец Эммы Уотсон предупредил родителей новых Гарри, Рона и Гермионы
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В конце мая для сериала по «Гарри Поттеру» нашли исполнителей на роли главной троицы: Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли. Ими стали Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Отец звезды серии фильмов «Гарри Поттер» Эммы Уотсон сделал предупреждение детям-актёрам. Он отметил, что родители этих детей должны быть готовы к тому, что будет очень тяжело, притом тяжесть будут в том числе и родители актёров.

Родители должны бояться. Это может быть очень сложной задачей и для родителя, и для ребенка, с которой можно справиться или нет.

По словам отца Эммы, в своё время ему помогло то, что семья не смотрела телевизор, а потому Уотсон не заблуждалась в себе из-за сравнения с кем-то и была уверена в своих силах.

Новые Гермиона, Гарри и Рон

Фото: HBO

Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет не раньше 2027 года.

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