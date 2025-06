В PS Plus добавили Alone in the Dark, NBA 2K25 и ещё две игры

С сегодняшнего дня подписчикам тарифа PS Plus Essential стали доступны новые игры. Геймеров ждут баскетбольный симулятор NBA 2K25, хоррор на выживание Alone in the Dark и экшен Bomb Rush Cyberfunk. А дополнение The Final Shape для Destiny 2 дали забрать ещё с 28 мая.

Новые игры в базовом PS Plus Essential в июне 2025 года:

Bomb Rush Cyberfunk;

Destiny 2: The Final Shape;

Alone in the Dark;

NBA 2K25.

Фото: Sony

Напомним, Sony также раскрыла бесплатные игры для расширенного PS Plus Extra и Deluxe. Геймеров ждёт пиратский экшен Skull and Bones, ремастер GTA 3, полная коллекция Destiny 2: Legacy Collection и экшен Another Crab’s Treasure.