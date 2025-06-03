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Продажи Elden Ring Nightreign превысили 3,5 млн копий за пять дней после выхода

Продажи Elden Ring Nightreign превысили 3,5 млн копий за пять дней после выхода
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Разработчики Elden Ring Nightreign из FromSoftware объявили, что продажи игры превысили 3,5 млн копий. На достижение этого результата тайтлу потребовалось всего пять дней.

Авторы поблагодарили аудиторию за поддержку и отметили, что будут заниматься развитием игры и дальше. Для Nightreign планируют выпустить как минимум DLC и возможность играть вдвоём.

Кооперативная игра на трёх человек представляет собой экшен с элементами роглайк. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.

Тайтл доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

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