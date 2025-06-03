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tN1R назвал европейские квалификации более сложными, чем первую стадию мэйджора

tN1R назвал европейские квалификации более сложными, чем первую стадию мэйджора
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Рифлер команды HEROIC Андрей tN1R Татаринович поделился мнением о расширении мэйджоров по Counter-Strike 2 c 24 до 32 участников.

По словам игрока, изменения не упростили путь на турнир для европейских команд.

Не думаю, что попасть на мэйджор стало легче. Европейские квалификации, на мой взгляд, сложнее, чем первая стадия самого турнира.

При этом киберспортсмен отметил, что считает инициативу Valve положительной для сцены.

Это хорошее решение для сообщества. Больше игроков получают шанс выступить на мэйджоре, а команды получают доход от продаж наклеек. Похоже, Valve стремится поддержать больше коллективов.

Команда HEROIC квалифицировалась на турнир через европейский отбор, обыграв Astralis, ENCE, GamerLegion, Fnatic, BIG и других соперников.

BLAST.tv Austin Major 2025 состоится с 3 по 22 июня в США. В турнире примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн. В первой стадии 16 участников, прошедших региональные квалификации, сразятся за восемь мест в основном этапе соревнований.

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