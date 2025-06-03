Pimp выделил трёх игроков, способных проявить себя на старте BLAST.tv Austin Major 2025

Датский аналитик и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Якоб Pimp Виннече назвал трёх киберспортсменов, за выступлением которых стоит особенно внимательно следить в начальной стадии BLAST.tv Austin Major 2025. Список он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

В список перспективных игроков вошли:

Андрей tN1R Татаринович (Heroic);

Татаринович (Heroic); Кристоффер Chr1zN Сторгаард (OG);

Сторгаард (OG); Кори nettik Браун (FlyQuest)

Все трое впервые принимают участие в мэйджоре и, по мнению Pimp’а, играют ключевую роль в составах своих команд.

Первый этап мэйджора стартует 3 июня и соберёт 16 команд, отобравшихся через региональные квалификации. По итогам этой стадии будет определено, кто продолжит борьбу за чемпионский титул и часть призового фонда в размере $ 1,25 млн.

BLAST.tv Austin Major 2025 продлится до 22 июня и станет первым турниром серии, проходящим на территории США при расширенном формате — 32 команды вместо прежних 24.