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Pimp выделил трёх игроков, способных проявить себя на старте BLAST.tv Austin Major 2025

Pimp выделил трёх игроков, способных проявить себя на старте BLAST.tv Austin Major 2025
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Датский аналитик и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Якоб Pimp Виннече назвал трёх киберспортсменов, за выступлением которых стоит особенно внимательно следить в начальной стадии BLAST.tv Austin Major 2025. Список он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

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В список перспективных игроков вошли:

  • Андрей tN1R Татаринович (Heroic);
  • Кристоффер Chr1zN Сторгаард (OG);
  • Кори nettik Браун (FlyQuest)

Все трое впервые принимают участие в мэйджоре и, по мнению Pimp’а, играют ключевую роль в составах своих команд.

Первый этап мэйджора стартует 3 июня и соберёт 16 команд, отобравшихся через региональные квалификации. По итогам этой стадии будет определено, кто продолжит борьбу за чемпионский титул и часть призового фонда в размере $ 1,25 млн.

BLAST.tv Austin Major 2025 продлится до 22 июня и станет первым турниром серии, проходящим на территории США при расширенном формате — 32 команды вместо прежних 24.

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