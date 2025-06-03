Эксперт рассказал, как часто следует менять Wi-Fi роутер

Продакт-менеджер компании «Дом.ру» Никита Шешин рассказал, как часто нужно менять Wi-Fi роутер. Из-за износа деталей при круглосуточном режиме работы и регулярном появлении новых стандартов связи Wi-Fi-роутеры рекомендуется менять раз в 3-5 лет.

Мы рекомендуем менять маршрутизатор каждые 3-5 лет. Как правило, за этот срок происходит технический износ роутера: из-за круглосуточной работы комплектующие теряют производительность, что зачастую приводит к перегреву корпуса, снижению скорости работы, сбоям.

По словам Шешина, понять, что роутер пора менять, можно по нескольким признакам. Самый главный — оборудование перестало справляться с подключением всех устройств в доме. Второе — стоит обратить внимание на температуру роутера. Если корпус ощутимо греется, это признак неисправности и знак, что роутер всё же пора менять.