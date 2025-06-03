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Новую Resident Evil точно покажут на Summer Game Fest — инсайдер

Новую Resident Evil точно покажут на Summer Game Fest — инсайдер
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Чем ближе к Summer Game Fest, тем больше появляется интересных слухов. Один из самых популярных говорит о том, что следующую Resident Evil (которая, возможно, будет носить цифру «девять» в названии) представят уже на игровом шоу.

Информацией об этом поделились различные источники, включая популярного инсайдера Dusk Golem. Последний на 95% уверен, что игру покажут на Summer Game Fest.

По слухам, события новой Resident Evil развернутся через несколько лет после Village. Главными героями выступят Леон Кеннеди и Джилл Валентайн.

Если верить инсайдерам, релиз новой части франшизы состоится в 2026 году, о чём и объявят на Summer Game Fest, — игровое шоу пройдёт в ночь с 6 на 7 июня.

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